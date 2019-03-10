رياضة | قائمة طلائع الجيش لمواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة طلائع الجيش لمواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غداً الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

محمد شعبان ومصطفى محمود وعلي الفيل وخالد سطوحي وأحمد سامي وإسلام جمال وعاصم صلاح ومحمد رزق وفرانك ستيفن وريتشارد ويوسف محمد وإسلام جمال سلمونتي وعلي الزاهدي وتالا نداي وكريم طارق وأحمد جعفر ومصطفى محمد وأحمد سمير.