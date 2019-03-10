رياضة | نورنبرج يتلقى خسارة جديدة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نورنبرج يتلقى خسارة جديدة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نورنبرج ترنحه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد نورنبرج، الذي تلقى خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 13 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، الذي يلعب صاحبه الدور الفاصل للبقاء في البطولة.

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في المقابل، ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 37 نقطة في المركز الثامن، ليعيد البسمة إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق مع لايبزج وخسارته أمام آينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضيتين للبطولة.

وبادر الكرواتي أندريج كراماريتش بالتسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل هانتو بيهرينز لنورنبرج في الدقيقة 61.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما عاد كراماريتش لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 78.