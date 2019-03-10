اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد شاهد لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد شاهد لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري مران فريقه السبت استعداداً لمواجهة بلد الوليد المقررة غدا في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيسعى الملكي للحفاظ على ماء الوجه بالليجا بعدما ودع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وبعد أربعة أيام من تعرضه للإقصاء من التشامبيونز ليج إثر سقوطه في دور الـ16 أمام أياكس آمستردام بمجموع 3-5 ذهاباً وإياباً، عاد بطل أوروبا للتدريبات في غياب كل من ماركوس يورنتي وداني كاربخال وفينيسوس ولوكاس فاسكيز، جميعهم للإصابة.

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كما غاب أيضاً بداع الإصابة، ماريانو دياز والويلزي جاريث بيل الذي يعاني من إلتواء في الركبة تعرض له أثناء مباراة إياب دور الـ16 التي خسرها الريال أمام إياكس (1-4) الثلاثاء الماضي.

ويفتقد سولاري أيضاً لخدمات مدافعه سرخيو راموس الذي لن يكون متاحاً لمواجهة بلد الوليد بسبب العقوبة.

وبذلك، أصبح هناك 15 لاعباً من الفريق الأول متاحا للمدرب الأرجنتيني الذي سيضطر للاستعانة بلاعبين من فريق الناشئين لاستكمال قائمته.