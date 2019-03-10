اونلاين | يلا كورة شاهد حصري مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة شاهد حصري مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ريال مدريد، لضربة قوية في مران اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الميرنجي، لخوض مباراة بلد الوليد، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 27 من عمر الليجا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق الملكي، قاد مران اليوم، ودرب اللاعبين على الاستحواذ والتمرير والضغط على المنافس والتسديد.

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ولم يشارك الثنائي لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور في المران بسبب الإصابة، بينما لم يتدرب جاريث بيل إثر تعرضه لكدمة في نهاية مباراة أياكس بدوري الأبطال.

وأدى الثنائي كيلور نافاس وسيرجيو ريجيلون تدريبات فردية، فيما واصل ماركوس يورنتي برنامج تعافيه من الإصابة عن طريق الاكتفاء بالركض على أرض الملعب.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة.