اونلاين | star يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

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ومن الجدير بالذكر أن المباراة القادمة في الأسبوع القادم يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً في الجزائر حيث الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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