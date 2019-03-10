اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر |YALLASHOOT| في الدوري الإسباني (ريال مدريد وبلد الوليد) بث مباشر

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أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة المرينجي التي ستخوض مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة الريال، غياب إيسكو بقرار فني، وخروج القائد سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، فيما ابتعد كارفاخال، ويورينتي، وبيل، وفاسكيز وفينيسيوس للإصابة، بينما ضم سولاري الثنائي الشاب، سيواني وكريستو.

وضمت قائمة النادي الملكي لموقعة بلد الوليد، 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.

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خط الدفاع: فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، سيبايوس، سيواني.

خط الهجوم: بنزيما، كريستو.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا، برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف المتصدر برشلونة، فيما يحتل الجار أتلتيكو وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة.