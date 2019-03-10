اونلاين | يلا شوت شاهد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت شاهد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من يدرب ريال مدريد الموسم المقبل؟

هيثم محمد فيسبوك تويتر

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لا تزال قضية المدير الفني لريال مدريد الشاغل الأساسي للصحافة العالمية، وخرجت تقارير صباح الأحد تتحدث عن تراجع رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن تعيين جوزيه مورينيو.

مورينيو كانت أكدت عدة مصادر توصله لاتفاق مع ريال مدريد لتولي قيادة الفريق بداية من منتصف الأسبوع الجاري بدلاً من المدرب الحالي سانتياجو سولاري.

"لاجازيتا" الإيطالية تحدثت عن أن بيريز الآن تراجع في قراره لتعيين مورينيو رغم التأكيدات السابق حول وجود اتفاق، وأن البرتغالي سيتقاضى 17 مليون يورو سنوياً.