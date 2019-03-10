اونلاين | "يلا شوت" مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد live يوتيوب (بث مباشر) مباراة ريال مدريد وبلد الوليد لايف

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أعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الفريق الرسمية لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عدد كبير من المفاجآت، أبرزها ضم الشاب كريستو في الخط الهجومي وسيوني في خط الوسط، بجانب عودة إبراهيم دياز بعد غياب طويل فيما عاد الظهير الأيمن أودريوزولا، وغاب أيضا راموس للإيقاف واستبعاد إيسكو وكارفاخال وماريانو دياز بجانب لوكاس فاسكويز وفينسيوس جونيور للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، فاران، فابيخو، مارسيلو، ريجليون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس، سيوني، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: كريم بنزيما، كريستو.