انت الان تتابع تفاصيل خبر آرسنال يوقف قطار اليونايتد ويركله خارج الـ4 الكبار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 10:40 مساءً - ألحق نادي آرسنال الهزيمة الأولى بضيفه مانشستر يونايتد تحت إمرة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير، بفوزه عليه بثنائية نظيفة، مساء الأحد، في قمة لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدماً بفضل لاعبه السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة الـ12، ثم ضاعف زميله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ النتيجة بهدف ثانٍ، في الدقيقة الـ69.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة، ليستعيد المركز الرابع من مانشستر يونايتد، الذي تراجع مرتبة وحيدة ليصبح خامساً بنقطتين أقل عن "المدفعجية".

وهذه الهزيمة الأولى لـ"يونايتد سولسكاير"، في الدوري الإنجليزي منذ خلافته للبرتغالي جوزيه مورينيو في منتصف ديسمبر الماضي، علماً أنه سقط ذهاباً في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان (0-2)، قبل أن يعود إياباً وينتزع بطاقة التأهل لربع النهائي القاري لفوزه (3-1).

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، قلص نادي ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب إلى نقطة وحيدة؛ بفضل فوزه المثير على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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يدين فريق المدرب الألماني بالفضل بهذا الفوز إلى نجميه؛ البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، اللذين سجّلا الرباعية مناصفة، في الدقائق الـ19 و29 و67 و90+3.

في الجهة المقابلة، جاء هدفي الضيوف عبر أشلي ويستوود والآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون، في الدقيقتين السادسة و90+1.

بهذا الانتصار وصل رفاق النجم المصري محمد صلاح إلى النقطة 73، ليُضيّق الخناق على مانشستر سيتي متزعم الترتيب، في حين توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة بالمركز السابع عشر.

وفي مباراة ثالثة سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدف لمثله، على ملعب "ستامفورد بريدج".

أحرز المكسيكي راؤول خيمينيز هدف الضيوف في الدقيقة الـ56، لكن صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد، أنقذ الموقف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذا التعادل وصل رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة من 29 مباراة، في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.