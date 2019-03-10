انت الان تتابع هل يشارك رمضان صبحي حارس مرمى ضد الشبيبة؟..وكيله يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
رمضان صبحى
علق نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على ما تم تداوله فى الساعات الأخيرة عن تجهيز اللاعب تحسبًا لوضعه كحارس مرمى بديل، فى اللقاء المقبل للفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري بالأسبوع السادس والأخير من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد الشناوى حارس مرمى الفريق أمس السبت خلال لقاء المارد الأحمر مع نظيره فيتا كلوب الكونغولى الذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.
وقال شوقى في تصريحات إذاعية: "مشاركة رمضان صبحي في مركز حراسة المرمى خلال إحدى تدريبات الفريق أتت على سبيل الدعابة". وأضاف شوقى: "لا يوجد أي نية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي لتجهيز صبحى للمشاركة بهذا بمركز حراسة المرمى في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة". واختتم: "جاءت هذه الشائعة بعد
وقال شوقى في تصريحات إذاعية: "مشاركة رمضان صبحي في مركز حراسة المرمى خلال إحدى تدريبات الفريق أتت على سبيل الدعابة".
وأضاف شوقى: "لا يوجد أي نية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي لتجهيز صبحى للمشاركة بهذا بمركز حراسة المرمى في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة".
واختتم: "جاءت هذه الشائعة بعد تداول عدد من الصور للاعب خلال مشاركته فى التدريبات مع الفريق خلال الفترة الأخيرة".
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب الكونغولي إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بعد فوز شبيبة الساورة الجزائري على منافسه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، وضعت الفريق الجزائري على رأس المجموعة برصيد ثماني نقاط، وتذيل سيمبا الترتيب بست نقاط.
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