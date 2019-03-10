انت الان تتابع إكرامى يهاجم الشناوي بعد الخروج من مباراة فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

محمد الشناوى

تحدث إكرامى الشحات، حارس المرمى النادى الأهلى السابق عن كثرة الإصابات بالفريق الأول للقلعة الحمراء منذ بداية الموسم وحتى الآن، والتى كان آخرها إصابة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، الذي أصيب أمس السبت خلال لقاء المارد الأحمر وفيتا كلوب الكونغولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقال إكرامى فى تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "الإصابات التى يتعرض لها لاعبو الفريق قدرية، وليس لها أي علاقة بضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف إكرامى: "أرفض الحديث عن إصابة الشناوي خلال مباراة أمس، لكن الأمر يحتاج لتحليل نفسي، لأنه من وجهة نظرى كان يستطيع استكمال اللقاء بعد الإصابة". واختتم: "شريف قادر على التواجد على دكة بدلاء الفريق خلال المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري فى حالة رفض الشناوى التواجد على الدكة، خاصة أنه يحتاج