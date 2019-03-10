انت الان تتابع لجنة الكاف تبدأ التفتيش على ملاعب أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
استاد السويس
علمت "التحرير"، أن لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، والتي وصلت القاهرة خلال الساعات الماضية، ستقوم بجولة تفقدية في ملاعب الإسماعيلية والسويس يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقوم بجولة في ملاعب الإسكندرية يوم الخميس المقبل، وقامت اللجنة بعمل جولة تفقدية اليوم الأحد، في ملاعب القاهرة الثلاثة، وهي استاد السلام واستاد القاهرة وملعب الدفاع الجوي، على أن يتم الإعلان عن الملاعب الستة المستضيفة لمباريات أمم أفريقيا يوم 15 مارس الجاري.
يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019. الجدير بالذكر أن مصر نالت شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006). وضم الملف
يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.
الجدير بالذكر أن مصر نالت شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006).
وضم الملف المصري 6 ملاعب لاستضافة مجموعات بطولة أمم إفريقيا، هي استاد القاهرة، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد السويس، واستاد السلام الذي دخل القائمة بدلًا من استاد بورسعيد بعد أن تم استبعاده بسبب عدم جاهزيته لاستضافة مباريات البطولة.
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