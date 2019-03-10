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لاعب بيراميدز ينجو من الموت في حادث سير

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تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

تعرض رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لحادث سير عنيف اليوم الأحد، ولم يتحدث لاعب بيراميدز عن حالته، أو تفاصيل الحادث، وجعل الأمر مُبهما لمتابعيه حتى الآن. ونشر رجب بكار ظهير أيمن فريق نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. اللهم أحسن الختام". وعلمت "التحرير" أن اللاعب تعرض لحادث سير بسيارته، إلا أنه فضّل عدم الحديث عن الأمر من قريب أو بعيد، بعد نجاته من الحادث وعدم تعرضه لإصابات بالغة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الممتاز برصيد 48 نقطة خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.  ومن المنتظر أن يطير الفريق للدخول

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ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري. 

ومن المنتظر أن يطير الفريق للدخول في معسكر خارجي بالإمارات، وفقا للقرار الذي أعلنه الجهاز الفني للفريق قبل أيام.

ويواصل فريق بيراميدز استعداداته لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه فريق بتروجت عقب انتهاء فترة التوقف الخاصة بالمنتخب الوطني، والمقرر إقامتها أول شهر أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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