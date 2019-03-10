انت الان تتابع لاعب بيراميدز ينجو من الموت في حادث سير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

فريق بيراميدز

تعرض رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لحادث سير عنيف اليوم الأحد، ولم يتحدث لاعب بيراميدز عن حالته، أو تفاصيل الحادث، وجعل الأمر مُبهما لمتابعيه حتى الآن. ونشر رجب بكار ظهير أيمن فريق نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. اللهم أحسن الختام". وعلمت "التحرير" أن اللاعب تعرض لحادث سير بسيارته، إلا أنه فضّل عدم الحديث عن الأمر من قريب أو بعيد، بعد نجاته من الحادث وعدم تعرضه لإصابات بالغة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري. ومن المنتظر أن يطير الفريق للدخول

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