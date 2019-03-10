انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

تركي آل الشيخ

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في منصبه، وتراجعه عن إالرحيل من منصب رئيس الاتحادة العربي، بسبب تضارب المصالح بين ملكيته لناديه، ومنصبه في الاتحاد العربي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" اليوم الأحد: "شهد الاجتماع مطالبة كل أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي باستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه".

Advertisements

وتابع الاتحاد العربي منشوراته: "أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته الاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها". كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل