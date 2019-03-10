انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
تركي آل الشيخ
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في منصبه، وتراجعه عن إالرحيل من منصب رئيس الاتحادة العربي، بسبب تضارب المصالح بين ملكيته لناديه، ومنصبه في الاتحاد العربي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" اليوم الأحد: "شهد الاجتماع مطالبة كل أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي باستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه".
وتابع الاتحاد العربي منشوراته: "أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته الاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها". كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل
وتابع الاتحاد العربي منشوراته: "أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته الاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها".
كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.
واعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم تشكيل مجموعة من اللجان، من بينها لجنة العلاقات الدولية التي يترأسها هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وترأس غانم أحمد اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام، ومحمد روراوه للجنة المنظمة للبطولات ومعتصم جعفر نائباً له.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.