الان تتابع الفيحاء يحتج رسميا على مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:14 م, 10 مارس 2019 م التعليقات: 0 رفع مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب مذكرة احتجاج رسمية على مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي.

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