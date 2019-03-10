شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن الطائرة الخاصة في رحلة الجزائر لملاقات نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تراجع مجلس إدارة نادى الزمالك، عن فكرة سفر الفريق الكروى الأول بالنادى إلى الجزائر، عبر طائرة خاصة، لمواجهة نصر حسين داي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن سبب تراجع مسؤولى القلعة البيضاء عن سفر الفريق بالطائرة الخاصة هو ضيق الوقت الذي تسبب في عدم وجود طائرة متاحة في ذلك التوقيت، إلى جانب قُرب المسافة بين مصر والجزائر والتى تستغرق عبر رحلة مصر للطيران 4 ساعات فقط.

ومن المقرر أن تغادر البعثة، فجر الجمعة المقبل، برئاسة اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، وإسماعيل يوسف وأحمد جلال، مرافقين للبعثة.

في سياق آخر، كشف مصدر باتحاد الكرة أن مواجهة المقاولون العرب، التي من المقرر لها، الخميس المقبل، سوف يصدر قرار خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب ارتباط القلعة البيضاء بمواجهة أفريقية أمام نصر حسين داى الجزائرى.

وينتظر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، مصير مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدورى، بعد أن أكد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن مصير المباراة سيتحدد اليوم على أقصى تقدير.

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وفى السياق نفسه، أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، أن مسؤولى القلعة البيضاء لا يركزون سوى في المواجهات الأفريقية، خاصة أنها لا تقبل القسمة على اثنين وأنهم لن يهربوا من لقاء المقاولون كما يردد البعض وإذا تم تأجيل أي لقاء لدواع أمنية فسوف يخفف الحمل على اللاعبين، مندهشًا من الأقاويل التي تتردد بصورة كبيرة بأن الزمالك أربك حسابات لجنة المسابقات، مشددًا على أن الأبيض يرغب في استكمال البطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وعن تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قال: «لا نركز مع تلك الاستفزازات على الإطلاق، كل تفكيرنا مع الفريق من أجل التتويج بالبطولات فقط».

في سياق آخر، استقر مسؤولو القلعة البيضاء على حسم مصير مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش، في نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء وضعوا مصير اللاعب في يد السويسرى جروس، الذي يحدد في نهاية الموسم عودته إلى صفوف الفريق أو تجديد إعارته.

وكان اللاعب قد أكد خلال الفترة الماضية، وجود عروض عديدة، سواء من أوروبا أو الخليج من أجل خوض تجربة احتراف في الموسم المقبل.

فيما يواصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، خوض التدريبات التأهيلية للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتى سافر بسببها إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبى، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أنه سيغيب لفترة تتراوح من ستة أسابيع إلى 12 أسبوعًا بعد إجرائه عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلى للركبة بواسطة المنظار الجراحى، وأنه لا يعانى من أي إصابة في الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة.