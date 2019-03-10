شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك فى جورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب سجل محمود علاء مدافع نادي الزمالك هدفاً أول لنادي الزمالك فى الدقيقة 12 فى مرم فريق جورماهيا الكيني في اللقاء الذي يقام في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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