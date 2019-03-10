شكرا لقرائتكم خبر عن «صنداى تايمز» تكشف تفاصيل «رشاوى قطر» لتنظيم مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة «صنداى تايمز» الإنجليزية، أن قطر اتبعت طرقًا غير مشروعة، من أجل الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022، عندما كان بلاتر رئيسًا للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق تثبت دفع قطر مبالغ مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى 880 مليون دولار للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، في ولاية الرئيس السابق جوزيف بلاتر، من أجل تنظيم مونديال 2022. وأوضحت أن قطر دفعت 880 مليون دولار على دفعتين، حيث جاءت الدفعة الأولى قبل ثلاثة أسابيع من إعلان الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2022، وبلغت قيمة الدفعة 400 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الدوحة دفعت 480 مليون دولار بعد مرور ثلاث سنوات على الفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

وأضافت أن الاتحاد الدولى في عهد بلاتر حصل على الدفعة الأولى من قطر في نوفمبر 2020، أي قبل فوز الدوحة بتنظيم كأس العالم والذى أعلن عنه في الثانى من ديسمبر من العام نفسه.

وفجرت الصحيفة، بحسب «مداد نيوز»، مفاجأة مدوية بأن إدارة قناة الجزيرة المملوكة لقطر وقعت عقداً تليفزيونياً لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، وهو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا حينذاك.

وأضافت الصحيفة أن العقد ينص على أنه في حال منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 تقوم قناة الجزيرة بوضع مبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكى في أحد الحسابات التابعة للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث وهى 400 مليون دولار أمريكى.

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وأشارت إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أمريكى كان من جانب الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر السابق، وتضمن ما وصفته الصحيفة «رسم نجاح» قيمته 100 مليون دولار أمريكى.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الحالى، يرغب في إضافة 16 دولة أخرى إلى البطولة لتصبح 48 منتخبًا، ولكن قطر تبلغ مساحتها 30 ميلًا فقط، وهى دولة صغيرة لا تستطيع استيعاب بطولة كبرى إذا زاد عدد المنتخبات بالفعل، حيث يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة، معظمهم من العمال الأجانب.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن قطر اشترت حق استضافة كأس العالم 2022 فعليًا عبر الرشاوى، ما يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الرشاوى بالفيفا، في حين رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم التعليق على هذه التقارير.

من جانبه، علق ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذى لبطولة كأس العالم 2022، على تقارير مشاركة الكويت وعُمان لبلاده «قطر» في تنظيم البطولة: «مشاركة عُمان والكويت لقطر في تنظيم كأس العالم 2022 لا تزال في حيز المشاورات». وأضاف في تصريحات أبرزتها الوكالة الألمانية: «لم يتم اتخاذ أي قرار نهائى في هذا الأمر حتى الآن».

وأوضح «الخاطر»: «مسؤولو الاتحاد الدولى لكرة القدم قاموا بمخاطبة عمان والكويت لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة مع قطر، تحسبا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا». وشدد: «الاتحاد لا يزال يناقش الأمر ويعد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات». وأضاف: «هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس فيفا المقرر انعقاده في ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية يومى 14 و15 من شهر مارس الجارى».

وواصل الرئيس التنفيذى لبطولة كأس العالم 2022 حديثه قائلًا: «قطر ملتزمة باستضافة بطولة تمثل كل أبناء المنطقة، وتعكس القدرات والطاقات الكامنة فيها، سواء كانت البطولة في قطر بشكل منفرد، أو بمشاركة مع أشقائنا في دول المنطقة».