شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل لملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة جورماهيا الكيني والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. ويستعد لاعبو الزمالك لخوض فترة الإحماء تحت قيادة الجهاز الفنى تمهيدا لخوض المباراة.

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