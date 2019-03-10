سوزا مدرب الريان : هدفنا الفوز على لوكوموتيف للحفاظ على حظوظنا في الآسيوية

أكد البرازيلي سوزا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، على أهمية مواجهة الفريق غدا مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا من أجل تعويض الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق امام اتحاد جدة السعودي في الجولة الأولى .

وخسر الريان أمام اتحاد جدة 1 / 5 ليقبع في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام الوحدة الإماراتي، فيما يحتل لوكوموتيف طشقند المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف امام اتحاد جدة، عقب فوزه على الوحدة 2 / صفر.

وقال سوزا ،في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ،إن صعوبة المواجهة تكمن في قوة الفريق المنافس حيث أن فريق لوكوموتيف من الفرق الجيدة في آسيا.

وأوضح سوزا :"نعقد العزم على الظهور بصورة جيدة من أجل الابقاء على حظوظنا في المنافسة ضمن المجموعة، والخطة التي وضعتها تتمحور ببناء فريق

للمستقبل من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، وهذه ليست المرة الأولى التي أقود فيها الريان وأنا موجود في الريان منذ تسع سنوات والفرق أنني الآن المدرب الرئيسي ".

واختتم سوزا تصريحاته قائلا :"الظروف مختلفة الآن عن مهمتي السابقة وأمامنا اختبار كبير أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلاله ".

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من جانبه، تمنى محمد علاء مدافع الفريق، أن ينجح هو وزملاؤه في تعويض الصورة السلبية التي ظهروا بها خلال الجولة الأولى من منافسات دوري

المجموعات.

وقال علاء إن المهمة تبدو صعبة في لقاء الغد ،مشيرا إلى أن الجهاز الفني والاداري اجتمع مع اللاعبين عقب المباراة الماضية وتم الوقوف على بعض

المسائل ومراجعتها .

وأضاف :"علينا أن نعوض ما حدث ونقدم الوجه الحقيقي للريان أمام لوكوموتيف حيث نقابله لأول مرة في دوري الأبطال ، ونأمل أن نحقق النقاط الثلاث ".