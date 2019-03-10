الدحيل القطري يصل الرياض لمواجهة الهلال بدون مادبو والمعز علي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري إلى الرياض، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

كان البرتغالي روي فاريا مدرب الفريق استبعد الثنائي المعز علي، هداف كأس آسيا 2019 ، وعاصم مادبو لاعب خط الوسط من قائمة الفريق بسبب الاصابة.

ويحتل الدحيل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام الهلال، فيما يحتل العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

كان الدحيل أدى تدريبا صباحيا اليوم علي ملعب حمد بن خليفة بالنادي الاهلي، قبل التوجه الي مطار حمد الكبير للمغادرة إلى الكويت ومنها الي الرياض لخوض اللقاء.

وقال سلطان البريك الظهير الايسر للفريق ،إن الدحيل يريد أن يظهر بصورة مغايرة عن الموسم الماضي ويواصل مسيرته في أكبر بطولات القارة الآسيوية

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وأكد البريك :"الحمد لله استطعنا أن نحقق البداية المثالية لنا في مشاركتنا الآسيوية ونجحنا في تحقيق الانتصار الاول على فريق الاستقلال الإيراني (3 / صفر) وهو ما يمنحنا الثقة لمواصلة الاداء الجاد وتحقيق النتائج المطلوبة منا والظهور بشكل أكثر قوة من مشاركتنا الماضية التي توقفت عند دور الثمانية وبالتأكيد نملك من الطموحات والامكانيات ما يجعلنا نسير بشكل مميز في هذه النسخة ".

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وأضاف البريك :"الدحيل يتواجد في مجموعة قوية تضم إلى جانبه أندية سبق لها الفوز بلقب البطولة وهذا الأمر سيزيد من إصرارانا على تسجيل اسمنا

من الفرق المتأهلة للدور التالي من المنافسة ".

وأكد عاصم مادبو لاعب وسط الفريق الذي سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام الهلال، عن دعمه الكامل للاعبي الفريق في مواجهتهم القادمة وعن

ثقته الكبيرة في زملائه وفي قدرتهم على العودة للدوحة بنتيجة ايجابية .

وقال عاصم :"الدحيل بمن حضر وبالتأكيد الفريق لن يتأثر بغياب أي لاعب والحمد لله نملك لاعبين مميزين يملكون القدرة على صناعة الفارق والآن

نحن أمام مواجهة هامة للغاية وزملائي قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية فيها ".