الصفاقسي يتأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي، والرجاء يسقط

استفاد الصفاقسي التونسي من فوزه 2-1 على منافسه المحلي النجم الساحلي وتعثر إينوجو رينجرز النيجيري بالتعادل 1-1 مع ساليتاس من بوركينا فاسو ليضمن تأهله لدور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي بينما واصل الرجاء البيضاوي المغربي حامل اللقب تراجعه اليوم الأحد.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية متقدما بفارق نقطتين عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن إينوجو رينجرز الثالث قبل جولة من نهاية منافسات دور المجموعات.

واستعاد المهاجم فراس شواط فعاليته على المرمى ليقود الصفاقسي للفوز حيث وضع فريقه في المقدمة عندما تابع تمريرة عرضية من زميله علاء المرزوقي واسكنها الشباك في الدقيقة 58.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا بعد نجاح المدافع صدام بن عزيزة في إدراك التعادل للنجم الساحلي بعد أربع دقائق.

وسجل المدافع نسيم هنيد هدف الانتصار للصفاقسي عندما سدد بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد النجم الساحلي بداعي أن أحد المدافعين لمس الكرة بيده داخل المنطقة في الدقيقة 77.

وطرد حكم اللقاء محمد علي منصر لاعب وسط الصفاقسي لحصوله على انذارين قبل سبع دقائق من النهاية لكن الصفاقسي صمد أمام ضغط منافسه ليضع حدا لسلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية في البطولة.

وفرط إينوجو رينجرز في تقدمه بهدف أحرزه ايفانييه جورج في الدقيقة 33 عندما اهتزت شباكه عبر لاسييه ساوادوكو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولعب الفريق النيجيري أغلب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيميو ليادي في الدقيقة 29.

ويقبع ساليتاس في قاع جدول الترتيب بأربع نقاط ويستضيف النجم الساحلي ساليتاس في الجولة السادسة والأخيرة يوم الأحد المقبل بينما يلعب الصفاقسي في نيجيريا أمام إينوجو رينجرز.

* حسين داي يهدي الزمالك

وفي المجموعة الرابعة خسر نصر حسين داي الجزائري 2-صفر على أرض بترو أتليتيكو الأنجولي ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة.

ويتصدر بترو أتليتيكو المجموعة بسبع نقاط متقدما بفارق الأهداف على ضيفه الجزائري بينما يستضيف الزمالك المصري، متذيل المجموعة بخمس نقاط، جورماهيا الكيني، ثالث الترتيب بست نقاط، في وقت لاحق اليوم.

ويحتاج الزمالك للفوز على ضيفه جورماهيا ليتصدر المجموعة بثماني نقاط قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

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ووضع جوب أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 16 إثر ركلة حرة من زاوية صعبة خدعت جايا مرباح حارس الفريق الجزائري بعدما ارتطمت في القائم الأيسر لمرماه ثم سكنت الشباك.

وضاعف تياجو أزولاو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلة محمد أمين توجاي لأحد مهاجمي بترو أتليتيكو داخل المنطقة.

* الهلال يفرط في تقدمه

وفي المجموعة الثالثة سحق نكانا الزامبي ضيفه ومنافسه المحلي زيسكو يونايتد 3-صفر ليتصدر المجموعة بتسع نقاط مقابل أربع نقاط لزيسكو متذيل الترتيب.

وفي مباراة اخرى فرط الهلال السوداني في تقدمه بهدف وليد الشعلة بضربة رأس في الدقيقة 33 أمام مستضيفه أشانتي كوتوكو الغاني الذي أدرك التعادل قبل النهاية بأربع دقائق عبر ضربة رأس أيضا من يعقوبا سونجني.

ورفع الهلال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن نكانا المتصدر بينما يأتي كوتوكو في المركز الثالث بسبع نقاط.

ويستضيف الهلال الأسبوع المقبل فريق نكانا في صراع على المركز الأول بينما يلعب كوتوكو في زامبيا أمام زيسكو.

* حامل اللقب يواصل السقوط

وفرض حسنية أغادير التعادل السلبي على مضيفه ومنافسه المحلي الرجاء البيضاوي حامل اللقب بالرباط ضمن المجموعة الأولى.

وبهذا التعادل غير المفيد أصبح مصير الفريقين مرتبطا بنتائج المنافسين حيث عليهما انتظار فوز نهضة بركان في وقت لاحق اليوم على ضيفه أوتو ديو الكونجولي.

وظل حسنية أغادير في المركز الثالث برصيد خمس نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن أوتو ديو بينما أصبح الرجاء البيضاوي قريبا من وداع البطولة حيث ظل في ذيل الترتيب بأربع نقاط وتنتظره مهمة شاقة الأسبوع المقبل في ضيافة أوتو ديو بينما يستقبل حسنية أغادير منافسه المحلي نهضة بركان.

وبحث الرجاء عن هدف مبكر لكن القائم الأيسر حال دون ذلك في الدقيقة 17.

و ضغط الرجاء بقوة في الشوط الثاني لكن أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة خاصة عمر بوطيب ومحسن ياجور وزكريا حدراف.