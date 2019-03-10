مدرب اتلانتا ينفي صفع احد مسؤولي سامبدوريا خلال مباراة الفريقين

نفى جان بييرو جاسبريني مدرب اتلانتا صفعه لمسؤول في سامبدوريا في الممر المؤدي لغرف الملابس عقب طرده خلال انتصار فريقه 2-1 في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم اليوم الاحد.

وذكرت تقارير لاحقة ان جاسبريني، الذي طرد خلال اللقاء الذي اقيم على استاد لويجي فيراريس التابع لسامبدوريا بسبب احتجاجه على ركلة جزاء تم احتسابها لأصحاب الارض، كان يسير في الممر المؤدي لغرف الملابس ليجد ماسيمو اينكا الامين العام لنادي سامبدوريا في طريقه.

وقال جاسبريني خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة "اعرف اينكا جيدا وكان في مواجهتي وسد الطريق امامي. دفعته برفق جانبا.

"هذا ما حدث...البقية مجرد اغنية كبيرة ورقص".

ومع ذلك فان سامبدوريا منح رواية مختلفة. وقال انطونيو رومي مدير النادي "لم يكن هناك اي غناء او رقص او استفزاز.

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كان هناك شهود اخبروني انه كانت هناك صفعة. سيقوم الاتحاد بمهمته".

ومنح دوفان زاباتا اتلانتا التقدم بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني مسجلا هدفه رقم 17 هذا الموسم قبل ان يحصل سامبدوريا على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد تعرض جاستون راميريز للعرقلة اثر التحام من اليخاندرو جوميز.

وبدا انها ركلة جزاء غير مؤكدة وغضب جاسبريني بسبب عدم رؤية الحكم للإعادة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد على جانب الملعب.

وسجل فابيو كوالياريلا هدفه رقم 20 هذا الموسم ليصبح هداف دوري الدرجة الاولى الى الان لكن اتلانتا انتزع الثلاث نقاط بعد ان حول روبن جوزينز الكرة نحو الشباك من زاوية ضيقة في الدقيقة 77.

وابقى الفوز اتلانتا في المركز السابع برصيد 44 نقطة متراجعا بفارق ست نقاط خلف اخر المراكز المؤهلة لدوري الابطال.