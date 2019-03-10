أشبيلية يستعيد اتزانه بخماسية في سوسييداد بالدوري الإسباني

وضع أشبيلية حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 / 2 على ضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بلنسيه على مضيفه جيرونا 3 / 2، وريال بيتيس على مضيفه سلتا فيجو 1 / صفر، وفياريال على مضيفه ليفانتي 2 / صفر.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة، فيما توقف رصيد سوسييداد عند 35 نقطة في المركز التاسع، علما بأن هذه هي

المباراة الثالثة على التوالي التي يعجز خلالها الفريق الباسكي عن تحقيق أي انتصار في المسابقة.

وبادر بابلو سارابيا بالتسجيل لأشبيلية في الدقيقة 25، لكن ميكيل أويارزابال أدرك التعادل سريعا لسوسييداد في الدقيقة .28

وتقمص وسام بن يدر دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لأشبيلية في الدقائق 48 و58 و61، فيما جاء الهدف الخامس عبر النيران الصديقة عن طريق أويارزابال لاعب سوسييداد في الدقيقة 69، الذي سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وأعاد أشبيلية البسمة لجماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب تحقيق الفريق نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، حقق بلنسيه فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه جيرونا.

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وارتفع رصيد الفريق الأندلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، إلى 39 نقطة، في المركز السابع، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح جونزالو جويديس التسجيل لبلنسيه في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل جوناس راماليو لجيرونا في الدقيقة 22، لكن دانيال باريخو أعاد التقدم لبلنسيه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة .53

واضطر بلنسيه للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل جيرونا النقص العددي في صفوف الضيوف، ويحرز نجمه الأوروجواياني كريستيان ستواني هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع بانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، أحرز فران توريس هدف الفوز القاتل لبلنسيه في الدقيقة 90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة.

من جانبه، انتزع ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه سلتا فيجو 1 / صفر في وقت سابق اليوم.

ويدين ريال بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه خيسي رودريجيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .80

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد سلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).