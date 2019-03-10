أرسنال ينهي سجل سولشار بفوز 2-صفر على يونايتد

فاز أرسنال 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد ليقفز فوقه إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينهي سجل المدرب المؤقت أولي جونار سولشار المحلي الخالي من الهزيمة اليوم الأحد.

ومنح هدفا جرانيت تشاكا وبيير-إيمريك أوباميانج الفوز لأرسنال ليصعد إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ويتراجع يونايتد إلى المركز الخامس.

وهذه هي أول هزيمة ليونايتد في الدوري منذ 16 ديسمبر كانون الأول في آخر مباراة للمدرب السابق جوزيه مورينيو لينتهي سجل سولشار الخالي من الهزيمة في الدوري منذ توليه المسؤولية.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 13 عندما سدد تشاكا كرة قوية من 30 مترا وغيرت اتجاهها دون لمس أي لاعب لتخدع الحارس ديفيد دي خيا إلى داخل الشباك.

وسدد يونايتد مرتين في إطار المرمى فيما بين الهدف إذ ارتدت ضربة رأس من روميلو لوكاكو من العارضة أولا ثم سدد فريد في القائم بعد ذلك بدقائق.

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واتيحت فرصة خطيرة للوكاكو لهز الشباك من مدى قريب في بداية الشوط الثاني لكن لمسته الأولى كانت سيئة وتقدم الحارس بيرند لينو ليتصدى لتسديدته بجسده وتمر الكرة فوق العارضة.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد تدخل من فريد ضد ألكسندر لاكازيت وأظهرت الإعادة أن اللاعب البرازيلي بالكاد لمس نظيره الفرنسي.

ونفذ أوباميانج الركلة بنجاح ليعوض إهداره من الموقف ذاته ضد توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 60 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الثالث ومتفوقا بنقطتين على يونايتد الذي تراجع إلى الخامس.

وفي وقت سابق فاز ليفربول 4-2 على ضيفه بيرنلي ليرفع رصيده إلى 73 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.