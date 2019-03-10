فالنسيا يحقق انتصاره الرابع على التوالي عقب مباراة مثيرة أمام جيرونا

انتزع بلنسية الانتصار الرابع على التوالي في كافة المسابقات ليستعيد آماله في انهاء دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم ضمن الاربعة الاوائل بفوزه 3-2 على جيرونا اليوم الاحد بفضل هدف قبل النهاية من الشاب فيران توريس عقب طرد لاعب من صفوف الفائز.

وانقض المهاجم فيران (19 عاما) على تمريرة بينية وراوغ الحارس بونو وسجل في الدقيقة 90 ليمنح بلنسية التقدم للمرة الثالثة في مباراة مثيرة في مونتليفي.

ورفع هذا الانتصار المثير رصيد بلنسية الى 39 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط خلف خيتافي صاحب المركز الرابع ومتراجعا بفارق نقطتين عن الافيس صاحب المركز الخامس مع تبقي 11 جولة على النهاية.

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سجل جونسالو جيديس لاعب منتخب البرتغال اول اهدافه هذا الموسم ليضع بلنسية في المقدمة في الدقيقة 14 بإنهاء رائع من لمسة واحدة لكن يوناس راماليو مدافع جيرونا سجل هدف التعادل لفريقه بضربة رأس خلال الشوط الاول.

وسجل داني باريخو قائد بلنسية في بداية الشوط الثاني لكن كريستيان ستواني لاعب منتخب اوروجواي وجيرونا تعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد طرد فاكوندو رونكاجليا بعد حصوله على الانذار الثاني في غضون 10 دقائق.

وسعى جيرونا لتسجيل هدف الفوز وترك دفاعه مفتوحا وهو ما سهل مهمة جيفري كوندوجبيا لاختراق الدفاع المتقدم بتمريرة استغلها فيران على افضل وجه.