شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يعكر مشاركة الدوسري في «باها دبي» الصحراوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجح سائق فريق «إي دي» السعودي للسباقات عيسى الدوسري في إنهاء رالي دبي الصحراوي 2019 والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية «باها» بنجاح، بعد أن وصل إلى خط النهاية، متغلبا بذلك على الصعوبات والعطل الفني في عصا المحور الأمامي بالمرحلة الأولى من السباق.

ولم تخلُ مشاركة الدوسري وملاحه الإماراتي علي حسن من الصعوبات، إلا أنهما نجحا في إكمال المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 201 كيلومتر، إذ تسبب العطل في تراجع مركزه إلى الـ15 من أصل 27 سيارة و46 دراجة نارية.

وفي المرحلة الثانية نجح الدوسري في تعويض ما خسره من وقت في المرحلة الأولى، وتمكن من الدخول ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى إلا أنه أنهى المرحلة في المركز الـ11.

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من جانبه، أكد الدوسري أن الأعطال التي لاحقته في المرحلة الأولى حالت دون تحقيق مركز متقدم، ويعود السبب إلى أن راليات الباها تكون قصيرة ويصعب فيها التعويض.

وقال: «معنوياتنا مرتفعة، وتعامل فريقنا مع العطل بكل احترافية، وتمكن من إصلاحه والدخول في اليوم الثاني، ونجحنا في المنافسة على المراكز الأولى، إلا أن الضغوط علينا كانت أكبر».

وتنتظر فريق «إي دي» مشاركة قوية في الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري» والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي أواخر مارس الجاري، ويأمل الدوسري وملاحه علي حسن في اكتساب المزيد من الخبرات ومقارعة أبطال العالم.