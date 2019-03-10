شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيصل» يعتمد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي جاء على النحو التالي: الدكتور خالد بانصر «رئيسا»، والدكتور عبدالعزيز آل فريان «عضوا»، والدكتور عصام الغامدي «عضوا»، وعمر باخشوين «عضوا»، وهادي صوعان «عضوا». وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق عن تأسيس، مركز التحكيم الرياضي السعودي في شهر أكتوبر 2017، للفصل بين المتنازعين في القضايا الرياضية، على أن تكون محكمة مختصة بقضايا اللاعبين المحليين، في حين تختص المحكمة الدولية «كاس» بقضايا اللاعبين المحترفين الأجانب.



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