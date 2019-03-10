شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم مساء الأحد بمدينة الرياض اجتماعها الـ 65، إذ رحب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية تركي آل الشيخ بكافة أعضاء اللجنة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مبدياً سعادته بنجاحات برامج وأنشطة الاتحاد العربي وفي مقدمتها مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية باستمراره في منصبه، ولبى آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في الوطن العربي.

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وأعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

بينما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس محمد روراوة وعبدالخالق مسعود إطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي تقريرا موسعا عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية، ومن ثم تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان، وهي: اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوة ومعتصم جعفر نائبا، واللجنة الإشرافية على لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد، واللجنة الطبية برئاسة وديع الجريء، ولجنة التطوير برئاسة جاسم الشكيلي، واللجنة القانونية برئاسة حميد الشيباني، ولجنة الأمور العاجلة برئاسة عبدالخالق مسعود، ولجنة العلاقات الدولية برئاسة هاني أبو ريدة، واللجنة النسائية برئاسة سمر نصار.