شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الهيئة الملكية التاسعة للهيئات والمؤسسات لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنطلق بطولة الهيئة الملكية للهيئات والمؤسسات لكرة القدم في نسختها التاسعة بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 13 فريقا في البطولة التي يحتضنها ملعب الدانة بالحويلات تحت إشراف وتنظيم الهيئة الملكية بالجبيل «إدارة الخدمات الاجتماعية». تنطلق بطولة الهيئة الملكية للهيئات والمؤسسات لكرة القدم في نسختها التاسعة بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 13 فريقا في البطولة التي يحتضنها ملعب الدانة بالحويلات تحت إشراف وتنظيم الهيئة الملكية بالجبيل «إدارة الخدمات الاجتماعية». ووزعت اللجنة المنظمة للبطولة الفرق المشاركة على أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق «أمن المنشآت، الهيئة الملكية، شركة شيفرون» فيما ضمت المجموعة الثانية «الأسطول الشرقي، كلية الجبيل، شركة صدارة، شركة معادن» وجاء في المجموعة الثالثة «معهد الجبيل، شركة ساتورب، شركة مرافق» وأسفرت القرعة عن وقوع «الكلية الجامعية، شركة ساسرف، سابك» في المجموعة الرابعة.



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