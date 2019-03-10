شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يجرى عملية جراحية.. والحربي والمسعد يطمئنان عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أجرى قائد الفريق الأول لكرة السلة الكابتن محمد أسعد أبو جبل اليوم (الأحد)، عملية جراحية تكللت بالنجاح. وزار أبو جبل كل من رئيس مجلس الإدارة سعود الحربي وعضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفى القبلي وعدد من منسوبي النادي متمنين له الشفاء العاجل، فيما أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد اتصالاً هاتفياً به للاطمئنان على صحته.



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