تشكيل الزمالك أمام جور ماهيا.. عودة علاء وحامد والسعيد مهاجمًا

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جور ماهيا الكيني في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت تشكيلة الزمالك عودة الثنائي محمود علاء لقيادة الدفاع بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة بجانب طارق حامد والذي غاب عن مباراة بترو أتليتكو الأخيرة بسبب عقوبة الإيقاف.

واستقر جروس على استمرار المغربي حميد أحداد في التشكيل الأساسي بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز في المباراة الماضية، كما سيقود عمر السعيد الهجوم في ظل غياب المغربي خالد بو طيب على خلفية سفره لبلاده بسبب وفاة والده.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما – أحمد مصطفى “زيزو” – حميد أحداد.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الأخير برصيد خمس نقاط، في المقابل يحتل جور ماهيا المركز الثالث برصيد ست نقاط.

جدير بالذكر أن بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن نصر حسين داي الجزائري.

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