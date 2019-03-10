شكرا لقرائتكم رونالدو يغازل ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق عن افتقاده للناس في ريال مدريد، وأهمية العيادة الخاصة بعلاج الشعر التى افتتحها البرتغالي منذ أيام فى مدينة مدريد.

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات كريستيانو رونالدو قائلا: "افتقد الناس في مدريد، فهي المدينة التى شكلت تغييرا كبيرا في حياتى الكروية، لقد طورت جزءًا مهمًا من مسيرتى هناك حيث شُكلت عائلتى، وأحب أن أراهن على مشروعات فيها".

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تحدث لاعب يوفنتوس عن العيادة المتخصصة بعلاج الشعر: "أنا متحمس للصحة والتكنولوجيا والأبحاث، وهذه مجالات كنت أرغب في الاستثمار فيها، إسبانيا هي البلد الثاني في العالم الذي يعانى فيه الناس من مرض تساقط الشعر".

أكمل رونالدو: "إن الحفاظ على صحة الشعر جيدة فهو أفضل توصية يمكن للمرء أن يقدمها، ولدينا أيضًا أفضل الحلول للذين يعانون من تساقط الشعر وبالنسبة لمن يهمهم تحسين حالة شعرهم".

اختتم كريستيانو عن مظهره الخارجي: "هذا هو السبب في أنني أمارس التمارين البدنية وأحاول أن أتناول الطعام بشكل جيد، أهم شيء هو العناية بالجسم".