شكرا لقرائتكم صورة.. شيكابالا يؤازر الزمالك من مقصورة برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، فى مقصورة ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق الأبيض فى مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها مساء اليوم، فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. حرصت جماهير الزمالك على الهتاف لشيكابالا بمجرد ظهوره فى مقصورة ملعب برج العرب الذى سيعود إلى القلعة البيضاء فى الموسم القادم بعد قرار مجلس إدارة النادى بإعادته. ويحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة فى المجموعة التى ستقام الأسبوع المقبل.

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