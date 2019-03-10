شكرا لقرائتكم "زى عندنا".. النور قطع فى مباراة ريال مدريد وبلد الوليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقطع التيار الكهربائي بملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، معقل فريق بلد الوليد، قبل دقائق من استضافة نظيره ريال مدريد فى المباراة المقرر إقامتها فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورا لملعب المباراة الذى يستعد لإستضافة اللقاء بعد قليل، حيث انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن ملعب المباراة قبل بدايتها.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود داني كارفخال وفينيسيوس جونيوروجاريث بيل بسبب الاصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و8 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة.