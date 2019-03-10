شكرا لقرائتكم عودة التيار الكهربائى لمواجهة ريال مدريد وبلد الوليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد التيار الكهربائي مرة أخرة إلى ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، معقل فريق بلد الوليد، الذى يستضيف مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني، لتتأخر المباراة 5 دقائق فقط عن انطلاقها.

وانقطع منذ قليل التير الكهربائي عن ملعب المباراة قبل دقائق من انطلاق المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و8 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة.