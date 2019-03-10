شكرا لقرائتكم سولاري يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه أمام بلد الوليد في المباراة التى تجمع الفريقين فى تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

وجاء تشكيل الريال على النحو التالي ..

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: اودريوزولا ، فاران ، ناتشو ، ريجيليون

Advertisements

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس سيبايوس

الهجوم: اسينسيو ، بنزيما.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود داني كارفخال وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل بسبب الاصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و8 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة.