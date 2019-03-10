شكرا لقرائتكم آرسنال يحسم المركز الرابع بعد تخطى يونايتد بثنائية فى الدوري الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى فوزا غاليا على ضيفه مانشستر يونايتد ، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز جرانيت تشاكا هدف التقدم لصالح آرسنال ضد مان يونايتد فى الدقيقة 12 من زمن المباراة عن طريق تسديدة خدعت الحارس دافيد دى خيا.

أضاف الجابونى بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثانى لصالح آرسنال عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 69 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة تقدم بها للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام الثالث، متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذى تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة.