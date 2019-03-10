شكرا لقرائتكم فيديو.. نابولى يخطف تعادلا قاتلا من ساسولو بالدورى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف فريق نابولي تعادلا قاتلا من مضيفه ساسولو 1-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".
تقدم ساسولو عن طريق دومينيكو بيراردي فى الدقيقة 52 ، قبل أن يتعادل لورينزو إنسيني للفريق السماوي فى الدقيقة 86 .
وبهذا التعادل ابتعد نابولي الوصيف عن المتصدر يوفنتوس بفارق 18 نقطة كاملة عن الصدارة، ليقرب السيدة العجوز للفوز باللقب للعام الثامن على التوالي، فيما احتل ساسولو المركز الـ12 برصيد 32 نقطة.
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