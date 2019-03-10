شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يحسم مصير أحمد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو نادى الكويت الكويتى طلب لمسئولو نادى الزمالك لاستعارة أحمد الأحمر فى بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 20 مارس الجارى و حتى 1 أبريل القادم بالكويت. Advertisements من جانبه أكد حمادة عبد البارى مدير فريق يد الزمالك أنه ينتظر قرار رئيس النادى بشأن هذه الاستعارة للرد على الفريق الكويتى. و يخوض الزمالك لقاء غدا الإثنين أمام سبورتنج فى إطار دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

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