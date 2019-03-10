شكرا لقرائتكم مشجع كينى يشجع الزمالك ويعترف بحبه لـ"شيكابالا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمشجع كينى أمام استاد برج العرب يوضح من خلال القميص الذى يرتديه إنه يشجع الزمالك أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بينهما على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقول المشجع من خلال قميصه إنه يحب الزمالك وشيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض المعار لأبولون سميرنى اليونانى والمتواجد فى الملعب حاليا لمؤازرة أبناء ميت عقبة.

يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة فى المجموعة التى ستقام الأسبوع المقبل.