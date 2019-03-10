شكرا لقرائتكم خناقة حريمى تشعل انستجرام بسبب مباراة الزمالك وجورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت زوجة نجم الزمالك والمنتخب التونسى ميرفى النقاز فى صدام عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مع بعض مشجعات النادى الأهلى قبل انطلاق مباراة الزمالك وجورماهيا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية. وبعثت ميرفى النقاز رسالة مصورة إلى هند إحدى مشجعات النادى الأهلى قائلة لها : "هند نامى من الساعة 8 النهاردة علشان الزمالك هيفوز على جورماهيا". وردت هند "المشجعة الأهلاوية" قائلة: "إن شاء الله الزمالك يخسر علشان أنتى وجوزك فقرتونى والأهلى خسر إمبارح وان شاء الله تناموا النهاردة من المغرب".

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