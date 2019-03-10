شكرا لقرائتكم فيديو .. خالد الغندور لـ"الخليج 365" : إبراهيم نور الدين حاسس إن حد ساحر له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن إبراهيم نور الدين من أكثر الحكام موهبة ولكن طريقته وأسلوبه قاده إلى منطقة أخرى.

قال خالد الغندور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إبراهيم نور الدين وصل لمرحلة أنه مقبول من مختلف الأندية الكبرى على رأسها الأهلى والزمالك حتى لو فى إدارة مباريات القمة لكن فى الوقت الحالى أصبح غير مقبول من قبل الناديين .

أضاف خالد الغندور أن إبراهيم نور الدين يشعر أنه تعرض للسحر من بعض الأشخاص وهو سبب ما وصل إليه حاليا.