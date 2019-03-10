شكرا لقرائتكم الهلال يرفع احتجاجاً على مشاركة محمد القرني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت إدارة الهلال، يوم الأحد، مذكرة احتجاج على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة أمام الفريق في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتعادل الهلال في مباراته أمام الوحدة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف لمثله، وكان القرني قد شارك مع فريقه الجديد أساسيا خلال اللقاء.

ووضحت إدارة النادي العاصمي المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة القرني، بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة.