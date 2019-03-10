شكرا لقرائتكم آل الشيخ يعلن استمراره رئيساً للاتحاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الأحد استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في المنطقة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الـ65 الذي عقد بالرياض.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وتم خلال الاجتماع اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام يوم 18 أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

كما تم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي تقريراً موسعاً عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية، ومن ثم تم اعتماد تشكيل عدداً من اللجان، وهي اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوه والدكتور معتصم جعفر نائبا، واللجنة الإشرافية على لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد، و اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء ولجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي، واللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني، ولجنة الأمور العاجلة برئاسة عبدالخالق مسعود، ولجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، واللجنة النسائية برئاسة سمر نصار.