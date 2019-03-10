شكرا لقرائتكم الفيحاء يحتج على ضم الشمراني لقائمة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت إدارة الفيحاء يوم الأحد، احتجاجاً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم، على عدم أهلية ضم ناصر الشمراني في قائمة فريق الاتحاد خلال مباراة الفريقين.

وانضم الشمراني إلى الاتحاد أواخر فبراير الماضي كلاعب هاو بعد أن وقع مخالصة مع ناديه السابق الشباب، ويستند الفيحاء في احتجاجه على بند عدم أحقية تسجيل اللاعب سواء المحترف أو الهاوي في غير فترات التسجيل حسب لائحة الاحتراف. وكان الاتحاد قدم ضم الشمراني لقائمة المباراة للمرة الأولى منذ توقيعه للاتحاد في أواخر فبراير.

وفاز الاتحاد على الفيحاء، 2 – صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.