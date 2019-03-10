شكرا لقرائتكم إشبيلية يعود للانتصارات بخماسية في مرمى سوسيداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع إشبيلية حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 - 2 على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة، فيما توقف رصيد سوسييداد عند 35 نقطة في المركز التاسع، علما بأن هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يعجز خلالها الفريق الباسكي عن تحقيق أي انتصار في المسابقة. وبادر بابلو سارابيا بالتسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، لكن ميكيل أويارزابال أدرك التعادل سريعا لسوسييداد في الدقيقة 28.

وتقمص وسام بن يدر دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" لإشبيلية في الدقائق 48 و58 و61، فيما جاء الهدف الخامس عبر النيران الصديقة عن طريق أويارزابال لاعب سوسييداد في الدقيقة 69، الذي سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وأعاد إشبيلية البسمة لجماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب تحقيق الفريق نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.