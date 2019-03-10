شكرا لقرائتكم تسديدة هازارد تنقذ تشيلسي من وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز البلجيكي إيدين هازارد هدفا في الوقت القاتل، أنقذ به فريقه تشيلسي من الخسارة أمام ضيفه وولفرهامبتون، ليتعادل معه 1 - 1 في اللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف مباغت حمل توقيع راؤول خيمينيز في الدقيقة 56، لكن هازارد أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.