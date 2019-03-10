تشكيلة أولى لفجر إبراهيم بعد عودته مدربا لمنتخب سوريا

اسماء السيد - اختار المدير الفني الجديد فجر ابراهيم الأحد تشكيلته الأولى بعد عودته مدربا لمنتخب سوريا في كرة القدم خلفا للألماني برند شتانغه، من 26 لاعبا هم 16 محترفا خارج سوريا و10 من الدوري المحلي.

وسيخوض المنتخب السوري ثلاث مباريات ودية ضد العراق والأردن في 20 و23 آذار/مارس في مدينة البصرة العراقية، والأمارات في 26 منه في أبو ظبي.

وعاد فجر ابراهيم الى تدريب منتخب بلاده وقاده في المباراة أمام استراليا (2-3) بعد إقالة شتانغه في 10 كانون الثاني/يناير اثر التعادل سلبا مع فلسطين ثم الخسارة أمام الأردن في الجولة الثانية من نهائيات كاس آسيا الأخيرة في الإمارات.

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وعاد المخضرم فراس الخطيب الى التشكيلة بعد غياب عن الكأس القارية حيث عمل ناقدا ومحللا للمباريات.

وهنا التشكيلة:

احمد الصالح (العهد اللبناني)، عمر خريبين وعمرو ميداني (بيراميدز المصري)، ومؤيد عجان وزاهر ميداني (القوة الجوية العراقي)،وحسين جويد (الزوراء العراقي)، وعمرو جنيات (الشباب العماني)، يوسف قلفا (القادسية السعودي)، تامر حاج محمد (أحد السعودي)، أحمد الأحمد (ضمك السعودي)، وعمر السومة (الأهلي السعودي)، فراس الخطيب (السالمية الكويتي)، محمود المواس (أم صلال القطري)، غابريال السومي (نيو انغلاند ريفوليوشن الأميركي)، محمد عثمان (هيراكليس الهولندي)، اياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني)، إبراهيم عالمة وخالد إبراهيم وشعب العلي ومازن العيس (الوحدة)، احمد مدنية وأحمد الأشقر وعبد الملك عنيزان ومحمد الواكد (الجيش)، محمد مرمور (تشرين) وماهر دعبول (الوثبة).