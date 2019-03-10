شكرا لقرائتكم خبر عن لوك ايميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء غداً الاثنين على ستاد بتروسبورت فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام . Advertisements وضمت القائمة كلاً من : "محمد شعبان ومصطفي محمود وعلي الفيل وخالد سطوحي واحمد سامي وإسلام جمال وعاصم صلاح ومحمد رزق وفرانك وريتشارد ويوسف محمد وإسلام جمال سلمونتي وعلي الزاهدي وتالا نداي وكريم طارق وأحمد جعفر ومصطفي محمد وأحمد سمير. ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

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